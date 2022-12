Americanos trazem a NHL, a NBA e a NFL para o futebol

O Bournemouth junta-se a outros clubes da Premier League cujos proprietários têm investimentos noutras modalidades

Desde esta semana, o Bournemouth pode aprender com o hóquei no gelo. O clube inglês passou a estar na posse de Bill Foley, ele que também é proprietário da Vegas Golden Knights, equipa da NHL, e agora outro símbolo de uma tendência que começa a ganhar força no futebol, principalmente em Inglaterra, onde a Premier League atrai cada vez mais investidores milionários. Até há pouco, contudo, não se via esta ligação multidesportiva; agora isso parece que veio para ficar, com Bill Foley a seguir o exemplo de outros empresários e o Bournemouth a entregar-se ao mesmo entusiasmo e apreensão de outros emblemas.



Antes dos "cherries", que saíram da alçada de Maxim Demin, também o Chelsea passou, já esta época, a ser parte de uma "multisports ownership", já que o novo proprietário, Todd Boehly, também tem investimentos em equipas de beisebol e basquetebol. Também Leeds United (49ers Enterprises), Arsenal (Kroenke Sports), Manchester United (irmãos Glazer), Fulham (Shahid Khan) e Liverpool (Fenway Sports Group) estão nas mãos de pessoas ou entidades com interesses noutras modalidades e que controlam outros clubes e equipas.