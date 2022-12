Amora e União de Leiria ganham e seguem no topo da Série B

JN Hoje às 21:08 Facebook

Em jogo em atraso da 7.ª ronda da Série B da Liga 3, o Amora venceu na casa do Sporting B (1-0), enquanto a União de Leiria deu a volta ao Real (2-1) numa partida antecipada da jornada 15.

O duelo entre União de Leiria e Real arrancou com o golo do conjunto de Massamá, apontado na própria baliza pelo leiriense Jair, na sequência de uma bola parada.

Em vantagem, os visitantes continuaram a incomodar a União de Leiria, que só a partir da meia hora de jogo conseguiu responder à altura. Faltou-lhe, no entanto, eficácia, fosse por "culpa" do guarda-redes do Real, Iuri Miguel, que parou os remates de Valdir e Gonçalo Gregório, ou pela falta de pontaria do isolado Leandro Antunes.

A fechar o primeiro tempo, Adilson e Benny ficaram perto do 2-0 para o Real, tal como Ballack, no arranque do segundo tempo. No entanto, seria a União de Leiria a conseguir chegar ao empate, aos 62 minutos, pelo recém-entrado Jordan, de calcanhar. A reviravolta surgiria à entrada dos derradeiros 10 minutos da partida, assinada por Jair, que se redimiu do autogolo madrugador.

Em Alcochete, o Amora saiu por cima de uma partida com várias oportunidades de golo junto das duas balizas. Com o mundialista Fatawu no onze, o Sporting B deu muito trabalho ao setor mais recuado amorense, tal como os azuis, que viram Calai negar-lhes o golo em diversas ocasiões.

A tarefa do leão ficou mais complicada a partir do minuto 80, quando Marquês foi expulso. Pouco depois surgiu o único golo da partida, apontado por Joca, a passe de Diogo Martins.

Amora e União de Leiria partilham a primeira posição da Série B da Liga 3, com 23 pontos, sendo que os leirienses têm mais um jogo disputado.