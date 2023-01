Amora lidera Série B da Liga 3 e Académica deixa última posição

Rui Almeida Santos Hoje às 17:38 Facebook

O Amora derrotou o Belenenses e ultrapassou a União de Leiria no comando da Série B da Liga 3. No polo oposto da tabela, a Académica bateu o Sporting B e entregou a "lanterna vermelha" ao Moncarapachense, que perdeu em Oliveira do Hospital.

Vindo de cinco triunfos consecutivos na Série A, o Montalegre teve de anular duas desvantagens diante do último classificado, Vitória de Guimarães B, para evitar o desaire (2-2). Diogo Ferreira e Ricciulli marcaram pelos vimaranenses, com Bruninho e Angola a responderem pelos transmontanos.

Em Fafe, o Canelas 2010 regressou às vitórias (2-0) graças a uma ponta final particularmente inspirada. Aos 88 minutos, Gonçalo Monteiro adiantou os gaienses, com Mozino a ampliar, no tempo de compensação, na conversão de uma grande penalidade.

Na Série B, o Amora isolou-se na liderança ao vencer, em casa, o Belenenses, por 2-1. Os golos surgiram durante a primeira parte, com Nuno Pereira e Paulo Marcelo a construírem uma vantagem de dois golos para os amorenses, que João Costa reduziu ainda antes de concluída a meia hora de jogo.

O quarto classificado, Alverca, não foi além de uma igualdade, nos Açores, frente ao Fontinhas (1-1). Aos 52 minutos, Desailly adiantou os insulares, mas Ricardo Rodrigues igualou para os ribatejanos à entrada do último quarto de hora.

A Académica bateu o Sporting B (2-1), em Alcochete, e deixou o último lugar da tabela classificativa. Hugo Seco marcou e assistiu na reviravolta da "briosa", que ficou em desvantagem bem cedo no marcador, graças ao golo de Rodrigo Marquês, ao minuto 10.

A fechar a classificação surge, agora, o Moncarapachense, que perdeu em Oliveira do Hospital por 1-0. Rui Batalha, de grande penalidade, ao minuto 90+3, apontou o único golo do encontro.