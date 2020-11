Amora surpreende Feirense e está na quarta eliminatória da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 21:26 Facebook

O Amora, do Campeonato de Portugal, causou surpresa e venceu, esta sexta-feira, o Feirense por 1-0, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, disputada no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

O único golo da partida foi apontado por Joca, aos 24 minutos, tendo a equipa líder do grupo H do Campeonato de Portugal conseguido manter a vantagem perante o atual quarto classificado da Liga II.

Apesar do início acutilante do Feirense, o Amora foi a equipa mais perigosa na fase inicial, com Pala a dispor da primeira oportunidade de golo, quando o defesa surgiu no coração da área para rematar ao lado da baliza de Igor, aos 16 minutos.

O golo dos forasteiros surgiu aos 24 minutos, num rápido contra-ataque que apanhou a defesa do Feirense desprevenida, com Jordão a servir Joca na área para o remate eficaz do avançado do Amora.

O Feirense teve uma ténue resposta num cabeceamento de Fábio Espinho que parou nas mãos do guarda-redes Meira (28), mas seria o Amora a dispor de uma boa oportunidade para ampliar a vantagem antes do intervalo, num remate de Joca ao segundo poste, que foi desviado por Tiago Almeida, aos 36 minutos.

O Feirense entrou na segunda parte a aumentar a pressão sobre o Amora e Feliz teve nos pés o golo da igualdade, quando tirou um adversário do caminho já dentro da área e rematou para uma defesa apertada de Meira, aos 46 minutos.

A equipa de Filipe Rocha dominou toda a segunda parte, mas só voltaria a criar perigo aos 84 minutos, quando João Victor rematou em plena área, obrigando Meira a uma grande defesa.

Até ao final da partida, o Feirense aumentou a pressão sobre o Amora, mas as suas ações ofensivas foram inconsequentes.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense -- Amora: 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Joca, 24 minutos.

Equipas:

Feirense: Igor, Tiago Almeida (Fati, 46), Ícaro, Pedro Monteiro, Ruca, Cris (Marcus, 52), Edson Farias (Diga, 74), Mica, Feliz (Davi Luís, 74), Fábio Espinho e João Victor (Gui Ramos, 83).

(Suplentes: Brígido, Diga, Fati, Gui Ramos, Manu, Davi Luís e Marcus).

Treinador: Filipe Rocha.

Amora: Meira, Pala, Alexsandro, Pedro Farrim, Langa, Tiago Feiteira, Aloísio, André Gomes, Joca (Francisco Gomes, 90+3), Jordão (Henrique, 72) e Matheus Souza (Valdo Tê, 83).

(Suplentes: David Grilo, Rolando Almeida, Élio Varela, Alejandro René, Henrique Brito, Francisco Gomes e Valdo Tê).

Treinador: Bruno Dias.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jordão (18), Tiago Almeida (20), Cris (35), André Gomes (40), Tiago Feiteira (44), Edson Farias (54), Pedro Farrim (73) e Pedro Monteiro (82).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.