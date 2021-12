Ruben Amorim abre a porta a reforços

André Bucho Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico dos leões fala em "ajustes", mas assegura que não existe nada em concreto.

Com a chegada do mercado de transferências de janeiro, Ruben Amorim mostrou-se aberto a mexidas no plantel, sem adiantar qualquer alvo ou posição em específico.

"Temos a nossa ideia, o nosso planeamento, até já para a próxima época", começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão do encontro frente ao Casa Pia, na quarta-feira, revelando, ainda assim, que não realizou qualquer pedido à direção.

"Pode haver um ajuste ou outro, mas não há nada em concreto, nem pedi prenda de Natal nenhuma ao presidente, até porque sei o momento em que estamos", concluiu.

A partida entre Casa Pia, da II Liga, e Sporting, da I Liga, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, está agendada para as 20.45 horas de quarta-feira, no Estádio Pina Manique, em Lisboa, com arbitragem de Rui Costa, da associação de futebol do Porto.