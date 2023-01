Amorim acredita que pode vencer Benfica e voltaria a apostar no Sporting

JN/Agências Hoje às 14:06 Facebook

O treinador do Sporting disse, este sábado, acreditar que pode vencer o Benfica, no dérbi da 16.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo, e garantiu que, tal como no ano passado, voltaria a apostar na sua equipa.

Em conferência de imprensa, na Academia de Alcochete, Ruben Amorim reconheceu "a distância para os rivais e principalmente para a Liga dos Campeões", mas frisou que, para os 'leões', um jogo com o Benfica "está sempre quente" e que no seu pensamento podem ganhar ao rival, "seja em Alvalade ou na Luz".

"Esse é o pensamento que os jogadores têm de ter. Se olharmos ponto a ponto, onde é que perdemos esses pontos, nós poderíamos ter ganho esses jogos e já não teríamos essa distância. Mas isso vale o que vale, não adianta pensar nisso. Nós somos capazes de vencer o Benfica e eu acredito que podemos vencer qualquer jogo", afirmou.

Na época passada, o Sporting venceu no Estádio da Luz por 3-1 e Amorim usa essa diferença de momentos das equipas para "agarrar os jogadores e toda a gente no clube", lembrando que "daqui a dois ou três meses as posições podem estar invertidas", apesar do aparente melhor momento dos 'encarnados'.

"Eu aposto sempre na minha equipa. Aposto sempre que nós vamos vencer os jogos. Principalmente [tendo] uma equipa talentosa, que nem sempre é consistente, mas quando está num dia bom pode vencer qualquer equipa. É mesmo nesse ponto que os jogadores têm de pensar", vincou o técnico.

Para Amorim, de resto, esta é "claramente a melhor equipa" do Benfica desde que chegou aos 'leões', "porque aumentou muito a velocidade a defender e a atacar", fruto do trabalho de Roger Schmidt que, considerou, "é um excelente treinador".

"Veio dar muita velocidade à equipa do Benfica e os treinadores são todos competitivos, mas acredito que a nossa equipa pode vencer toda a gente e que eu, como treinador, posso ser melhor que todos eles. Depende da fase, portanto, a apostar, apostaria claramente no Sporting", insistiu Rúben Amorim.

Além disso, e apesar de reconhecer a distância para os rivais e para os lugares de acesso à Liga dos Campeões, Amorim quer a equipa focada apenas no próximo jogo e em melhorar "no que tem de melhorar".

"Se estamos a pensar já à frente, no que é que vai acontecer no fim do ano, no que acontece se não formos à Liga dos Campeões, vamos perder o foco do jogo. É ir a jogo e nós temos sempre de ganhar. Independentemente de jogarmos na Luz, temos de ganhar este jogo, como tínhamos de ganhar ao Marítimo", advertiu.

Pedro Gonçalves e Ugarte titulares frente ao Benfica

O treinador do Sporting adiantou hoje que Pedro Gonçalves e Ugarte vão ser titulares frente ao Benfica, no dérbi da I Liga de futebol, deixando de fora Morita, apesar de o japonês estar recuperado de uma lesão.

"Sim, é o Pedro Gonçalves que vai jogar e será Ugarte e Pedro Gonçalves no meio", revelou Rúben Amorim, mesmo a finalizar a conferência de imprensa, em Alcochete, de antevisão do encontro de domingo.

Segundo Amorim, "Morita está apto mas não vai a jogo" porque o Sporting precisa dos jogadores "a longo prazo e não é por ter treinando um dia, com baixa intensidade, que vai ser chamado ao jogo", pelo que o japonês "vai ter de aguentar" e fazer "uma adaptação das cargas" físicas, apesar da importância do dérbi.

"Não é por jogar com o Benfica, na fase em que estamos, que vamos arriscar qualquer tipo de jogador. O plano é sempre o mesmo. Jogarão os melhores, de acordo com a capacidade física deles. Não vamos arriscar porque vamos entrar numa série de muitos jogos", justificou o treinador dos 'leões'.

Por outro lado, e uma vez que ainda não conta com Morita, Amorim admitiu que Mateo Tanlongo, médio contratado pelo Sporting neste mês, "já conta", mas ainda "precisa de tempo" para crescer.

"Ele chegou, faltam-nos jogadores ali, como médio defensivo, já conta. E depois, agarrar a posição ou o espaço no plantel, depende dele. É mais um jogador com boas qualidades, mas que precisa de tempo e nós vamos dar o tempo que ele precisar", apontou Amorim.

Num patamar diferente está Pedro Porro, cujo futuro "será sempre num grande clube", independentemente de permanecer no Sporting ou ser transferido para outro clube, mas Amorim não acredita que esse "interesse" que existe "há bastante tempo" não vá afetar o rendimento do espanhol frente ao Benfica.

"Ele está feliz no Sporting. Agora, obviamente, quando as janelas [de transferências] estão abertas, jogadores que são pretendidos, quando é óbvio que há clubes a fazer propostas, deve mexer sempre com os jogadores. Mas, a bola rolando, ele vai-se concentrar e tem feito um excelente campeonato", comentou o técnico dos 'verde e brancos'.

O Sporting visita o Benfica no domingo, em partida da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 18 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

A equipa orientada por Rúben Amorim chega ao primeiro dérbi desta época no quarto lugar da classificação, a 12 pontos do adversário, que lidera o campeonato, a seis do segundo classificado, o Sporting de Braga, e a cinco do F. C. Porto, que ocupa o terceiro lugar.