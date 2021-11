Amorim aposta no onze mais forte contra o Besiktas

O Sporting vai defrontar os turcos do Besiktas com Ruben Amorim a apostar nos mais utilizados para integrar o onze inicial. Os leões estão no terceiro lugar do Grupo C e em caso de triunfo dão um passo de gigante para garantir a manutenção nas provas da UEFA, em 2021/22.

O encontro vai começar as 20 horas, no Estádio de Alvalade, e será dirigido pelo russo Sergei Karasev. O emblema leonino venceu oito dos últimos nove encontros, em todas as competições enquanto as águias negras só ganharam dois dos últimos oito desafios.

Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Pedro Porro, Matheus Nunes, Palhinha e Matheus Reis; Sarabia, Pote e Paulinho Treinador: Ruben Amorim

Suplentes: André Paulo, Joel Virgínia; Tabata, Jovane, Nuno Santos, Vinagre, Luis Neto, Ugarte, Ricardo Esgaio e Daniel Bragança Indisponíveis: Tiago Tomás (lesão)

Besiktas: Destanoglu; Yilmaz, Montero, Wellinton e Uysal; Topal, Souza e Hutchinson; Larin, Ghezzal e Karaman Treinador: Sergei Yalcin

Suplentes: Gunok; Uçan, Ozyakup, Tore, Bozdogan, N'Sakala, Saatci, Meras e Alex Teixeira Indisponíveis: Batshuayi, Hasic, N'Koudou, Pjanic, Rosier e Vida (lesionados)

O Sporting parte para este encontro com três pontos, no terceiro lugar, e o Besiktas ainda não fez qualquer ponto, equivalente ao último lugar da classificação.