Amorim apresenta o 3-4-3 a Alvalade

Apresentado na quinta-feira e ao cabo de dois treinos, novo treinador do Sporting testa alteração tática da equipa leonina no jogo deste domingo (17.30 horas), com o Aves.

A mudança de modelo tático implica uma defesa a três, no caso com Ilori, Coates e Mathieu.

Sporting: Max; Ilori, Coates e Mathieu; Ristovski, Battaglia, Wendel e Acuña; Plata, Sporar e Vietto.

Aves: Beunardeau; Mato Milos, Diakhité, Buatu, Afonso Figueiredo e Ricardo Mangas; Luiz Fernando, Rúben Oliveira e Estrela; Rúben Macedo e Welinton Júnior.

Manuel Oliveira é o árbitro da partida e será assistido por Tiago Leandro e Pedro Fernandes. Cláudio Pereira é o 4.º árbitro. No VAR estará Luís Ferreira.

No 24.ª jornada da I Liga, o Sporting recebe o último classificado e precisa de vencer para segurar o quarto lugar e reduzir novamente para quatro pontos a distância para o terceiro, o Braga.