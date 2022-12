Amorim ataca tetra inédito na Taça da Liga 

Técnico, ainda invicto na prova, procura quarto troféu seguido

Ruben Amorim lidera o leão no embate com o Sp. Braga, esta segunda-feira, 20.15 horas, em Alvalade. O duelo conta para os quartos de final da Taça da Liga, prova em que o técnico procura carimbar o "tetra", num cenário inédito, já que nenhum treinador conseguiu vencer a prova tantas vezes consecutivas.

O responsável, que triunfou a edição de 2019/20, ao comando do adversário desta segunda-feira (Braga), repetiu a proeza em 2020/21 e em 2021/22, já com o Sporting, e prepara-se agora para entrar na fase a eliminar do caminho que o pode levar à quarta consagração.