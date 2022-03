Amorim bate recordes a lançar jovens promessas

Técnico do Sporting estreou cinco jogadores menores de 18 anos. Antecessores neste século lançaram quatro.

A estreia do avançado Rodrigo Ribeiro, no embate da passada quarta-feira com o Manchester City, elevou para cinco o número de jogadores com menos de 18 anos lançados por Ruben Amorim na equipa principal dos leões desde que chegou ao clube de Alvalade, em 2020. Dois anos volvidos, Amorim está a cumprir a promessa de apostar sem medo na formação e a bater recordes: desde o início deste século, os vários treinadores do Sporting lançaram quatro sub-18, menos um dos que já foram colocados em campo pelo atual técnico.

Antes da entrada em cena de Ruben Amorim, apenas Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo, Luís Paéz e Renato tinham sido lançados na primeira equipa, todos com 17 anos (os dois primeiros por Laszlo Boloni, em 2001 e 2002, e os restantes por Paulo Bento, em 2007 e 2008). Nas últimas três épocas, o cenário mudou de figura, pois, antes de Rodrigo Ribeiro, o técnico leonino já tinha dado oportunidades na equipa principal ao lateral-esquerdo Nuno Mendes (17 anos), ao extremo Joelson Fernandes (17 anos), ao médio Dário Essugo (16 anos) e ao lateral-direito Gonçalo Esteves (17 anos), os dois primeiros em 2019/20 e os dois últimos em 2020/21. Nuno Mendes é, sem dúvida, o caso de maior sucesso, tendo precisado apenas de época e meia no Sporting para chegar à seleção e para ser contratado pelo milionário PSG.