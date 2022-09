Amorim: "Cada vez mais os jogadores não ligam a históricos, preferem estar na Playstation"

O treinador do Sporting admitiu, esta terça-feira, que espera tudo menos um jogo fácil diante do Eintracht Frankfurt, para a Liga dos Campeões, uma vez que a liga alemã "tem um ritmo diferente".

"Esta semana de trabalho foi melhor porque ganhámos, com vitória justa e jogámos bem. Fizemos coisas que tínhamos feito mas marcámos golos. Houve oportunidades dos rivais que foram ofertas nossas e nisso temos de melhorar. É sempre melhor quando se ganha com justiça. O Eintracht é alemã, com qualidade técnica, é difícil acompanhar o ritmo porque a liga alemã tem um ritmo diferente da nossa e temos de ter atenção a isso. Temos de jogar com equipa compacta. Ficámos sem Palhinha e Matheus, jogamos de forma diferente, temos de ter atenção em não partir o jogo durante muito tempo. Eles têm Gotze, Kamada, Kollon, Lindstrom, mas temos as nossas armas. Queremos fazer como com o Besiktas, mas entrar de forma diferente. Temos é de ter a bola no início do jogo", começou por dizer Ruben Amorim, destacando a experiência da equipa alemã.

"Não somos tão experientes. Eles vão ser empurrados para a frente, vimos como fizeram no ano passado. Por isso temos de ter bola para virar isso contra o adversário. Se olharmos peça a peça, Rode jogou no Bayern, Gotze nem se fala. Eles também tem jogadores que se vão estrear. Não cometer os erros do ano passado, ter bola, ir direto ao golo. Queremos levar o jogo para o que queremos: ter bola, não partir o jogo e empurrar o adversário", acrescentou, garantindo que os jogadores ligam cada vez menos a estatísticas.

"Cada vez mais os jogadores não ligam a históricos e não vêm jogos, preferem estar na Playstation. Nós não vamos mudar a nossa forma de jogar. Se fizéssemos isso entrávamos a perder. Jogamos da mesma forma: querer ter a bola, ser dominador e podemos defender mais alto ou mais baixo. Conhecemos bem o Oliver Glasner e fez excelentes trabalhos. Houve algumas lesões nos centrais que obrigaram a mudar dos três centrais para uma linha de quatro. Estamos preparados para tudo e não vamos mudar nada do que temos vindo a fazer", concluiu.

Nuno Santos: "Não estávamos habituados a perder, mas faz parte do crescimento"

O jogador dos leões vincou que não espera facilidades na quarta-feira mas garantiu que a equipa tudo vai fazer para conseguir um grande jogo. "Esperamos um jogo intenso, contra uma equipa muito forte, que ganhou a Liga Europa. Vamos tentar fazer um excelente jogo para levar os três pontos para Portugal. Temos o plano bem estudo e vamos com as armas para conseguir a vitória. Os jogos que perdemos fazem parte do crescimento. Não estávamos habituados. Contra o Estoril demos uma reposta e esperamos voltar a dar com o Eintracht", afirmou Nuno Santos.

O Sporting defronta, esta quarta-feira, na Alemanha, o Eintracht Frankfurt para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 17.45 horas.