Amorim confirma ausência de Pedro Gonçalves "durante alguns jogos"

Técnico do Sporting revelou que o avançado português não irá defrontar o Marítimo.

Pedro Gonçalves voltou a ser afetado por uma lesão na coxa esquerda, que o impediu de participar no treino de quinta-feira do Sporting. As dúvidas quanto à disponibilidade do avançado para os próximos jogos foi dissipada por Ruben Amorim, treinador dos leões: "Pote está fora do jogo [Marítimo] e deverá estar alguns jogos fora", revelou o treinador do Sporting.

O técnico elogiou ainda o Marítimo, que "tem feito um bom trabalho" desde que chegou o novo treinador​​​​​​. "Espero uma equipa mas confiante, ofensiva, sem grande responsabilidade e a querer um resultado diferente", explicou Amorim.

O treinador leonino não escondeu a intenção de "ganhar, manter a distância para o terceiro classificado e aproximar do primeiro", apesar de reconhecer a dificuldade de jogar na Madeira.

Sem poder contar com Pedro Gonçalves ou Pablo Sarabia, Amorim tem as opções para o ataque mais reduzidas, mas o técnico vê o positivo no negativo. "Vou aproveitar este momento de incerteza e tentar surpreender o Marítimo", revelou.