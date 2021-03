Amorim: "Covid? Nada temos a temer e sabíamos que fazia parte deste campeonato"

Luís Antunes Hoje às 19:14 Facebook

Rúben Amorim, técnico leonino, desvalorizou, esta sexta-feira, os eventuais efeitos dos novos casos de covid-19 no rendimento da equipa e elogia o Vitória de Guimarães, adversário deste sábado.

"Teme que a covid possa impedir o Sporting de ser campeão?", "Nós não tememos nada. Sabíamos que era sempre uma possibilidade. Tivemos um surto muito grande no início da época, já ninguém está protegido, outro na Madeira e agora dois casos, não sei se se pode falar de surto. Vamos continuar a proteger os jogadores, temos muitos jovens e isso dá oportunidade de os meter na convocatória. Nada mais temos a temer e sabíamos que a covid-19 fazia parte deste campeonato. É ter um bocadinho de sorte e fazer o máximo possível", sublinhou o treinador no lançamento do embate frente ao Vitória de Guimarães, esta sábado (20.30 horas), em Alvalade.

O responsável acentuou a ideia de se estar perante uma situação imprevisível. "Não controlamos o que vai acontecer e em vez de estarmos a sofrer sobre o que pode suceder é testar e fazer o máximo. Estamos de consciência tranquila e devemos preparar os miúdos para qualquer eventualidade", acentuou.

Por outro lado, o técnico confirmou o regresso de Paulinho e elogiou os vimaranenses que chegam a Alvalade depois de duas derrotas consecutivas. "Têm baixas na defesa, mas na frente jogadores de qualidade do melhor que há em Portugal e que podem resolver o jogo", referiu.

O leão enfrenta os vimaranenses com dez pontos de avanço na liderança da Liga e com algumas baixas de peso, casos de Coates, castigado, e Nuno Santos, lesionado. Matheus Nunes e Antunes, por sua vez, testaram positivo para a covid 19 e João Pereira também cumpre castigo.