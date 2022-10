Amorim defende Esgaio: "Enquanto estiver cá, vou protegê-lo. Nunca vai ser abandonado"

No rescaldo do desaire diante do Marselha, o treinador do Sporting Ruben Amorim considerou que a equipa "não conseguiu" disputar o jogo e defendeu Ricardo Esgaio, um dos jogadores expulsos no duelo disputado em Alvalade.

"Não conseguimos discutir o jogo. Não entrámos tão bem quanto em Marselha, mas o adversário também sem perigo, embora com alguma posse de bola, como noutros jogos. Há uma expulsão que é penálti e voltamos a tornar o jogo mais difícil. No segundo golo do Marselha pensávamos que havia fora de jogo, mas não havia. Depois, a expulsão do Pote. Tornou tudo muito difícil. Os jogadores deram tudo até ao fim", começou por dizer Ruben Amorim, fazendo questão de defender Ricardo Esgaio, que foi expulso.

"Obviamente que não é um momento bom para o Ricardo. A minha responsabilidade é proteger os jogadores, e enquanto ele e eu aqui estivermos, terá sempre a proteção do treinador. Gostem os adeptos ou não. Compreendo os adeptos, mas é um dos meus jogadores preferidos e continuará a ser. Porque dá tudo, gosto dele como homem e como jogador. Sei que os adeptos não gostam, mas o futebol é mesmo assim. Enquanto estiver cá, vou protegê-lo ao máximo. Nunca vai ser abandonado pelo treinador. Apuramento? Acredito sempre. Acredito nesta equipa. Eu sou mais desconfiado quando as coisas estão bem do que nestes momentos. Vamos atrás de todas as competições", concluiu.

O Sporting perdeu, esta quarta-feira, em Alvalade, diante do Marselha em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Esgaio e Pote foram expulsos. Com este desaire, os leões caíram do primeiro para o terceiro lugar, com os mesmos seis pontos do Marselha, agora segundo, num grupo liderado pelo Tottenham, que venceu 3-2 na receção ao Eintracht Frankfurt, último, com quatro.