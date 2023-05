Amorim deu o onze para Vizela e quer ver situação de Ugarte resolvida em breve

JN/Agências Hoje às 14:54 Facebook

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, recusou confirmar a venda de Manuel Ugarte ao PSG, no final da época, mas admitiu, na Academia de Alcochete, que existem vários clubes interessados em contratar o médio.

"Não posso confirmar nada, porque essa parte ultrapassa-me. Obviamente que é difícil manter jogadores como o Ugarte, que têm vários clubes interessados", frisou o treinador dos leões, na conferência de imprensa de antevisão da partida de sexta-feira com o Vizela, da 34.ª e última jornada da Liga.

Amorim lembrou, por outro lado, que o projeto do clube "passa muito por vender" e que a equipa falhou a qualificação para a Liga dos Campeões, algo que "mexe com o planeamento". Ainda assim, e voltando ao médio uruguaio, assumiu que gostaria de ver o assunto resolvido imediatamente a seguir à última jornada do campeonato.

"Obviamente que todas as transferências têm um processo e há que não forçar as coisas. Para mim, como treinador, e apenas isso, amanhã [sexta-feira], depois do jogo, podia estar vendido. Os jogadores que forem para vender podiam sair já. Todos os treinadores iriam responder isso, de forma a prepararmos as coisas com mais calma", justificou.

Relativamente à partida frente ao Vizela, e tal como fez antes da última jornada da temporada anterior, Amorim voltou a adiantar o onze titular, que será composto por "Franco [Israel], [Ricardo] Esgaio, [Gonçalo] Inácio, Seba [Coates], [Matheus] Reis, Nuno Santos, Dário [Essugo], Morita, Pote [Pedro Goçalves], Paulinho e Trincão".

O técnico não quis adiantar se já tomou decisões em relação ao futuro de atletas como Bellerín ou revelar que tipo de jogadores pretende contratar para a próxima época, porque sabe "o que isso mexe com os jogadores antes de um jogo".

No entanto, justificou as titularidades de Israel e Essugo. "O Franco [Israel] deu uma grande resposta [frente ao Benfica], vai voltar a ser titular. Entendemos durante a época que o Adán era a melhor solução, mas sabíamos desde o início, e sempre o dissemos, que o Franco dava toda a confiança aos treinadores", resumiu sobre o guarda-redes, que, no dérbi, substituiu o castigado Adán.

Sobre Essugo, lembrou que "o facto de a equipa B estar a lutar pela sobrevivência" na Liga 3 e de a equipa principal "não estar numa fase tão confortável" atrasou "os minutos" que pretendia dar ao jovem da formação, de apenas 18 anos, que vai integrar o plantel dos leões em 2023/2024.

"O Dário vai estabilizar na equipa principal na próxima época. Se estivermos a querer dar minutos ao Dário e a mudar toda a gente à volta, cria dificuldade. Temos uma ideia, há coisas na movimentação defensiva da equipa que queremos ver neste jogo. Vai jogar a melhor equipa para vencer o jogo", concluiu.

O Sporting visita o Vizela na sexta-feira, em partida da 34.ª e última jornada da Liga portuguesa, com início previsto para as 21.15 horas, no Estádio do Futebol Clube de Vizela.

A equipa orientada por Rúben Amorim joga no Minho para cumprir calendário, uma vez que já tem a certeza de terminar o campeonato em quarto lugar, enquanto os vizelenses, embora ainda não tenham a classificação final definida, já asseguraram a manutenção na Liga na próxima época.