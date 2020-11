Amorim diz que a vitória do Sporting sobre o Moreirense "peca por escassa"

Nuno Barbosa Hoje às 00:08 Facebook

O treinador do Sporting não começou a conferência de Imprensa de análise ao Sporting-Moreirense (2-1) sem antes "enviar um abraço à família de Vítor Oliveira".

Depois, sobre o jogo, Rúben Amorim referiu: "Fomos justos vencedores e o resultado peca por escasso. Seguimos na frente e agora é preparar o jogo com o Famalicão".

Foi, de resto, nesse clube minhoto que Pedro Gonçalves despontou na temporada passada, levando o Sporting a investir na sua contratação. A aposta dos verde e brancos já dá frutos, como se viu nesta vitória sobre o Moreirense, em que o médio marcou os dois golos e isolou-se ainda mais na liderança da lista de melhores marcadores da Liga.

"O Pedro Gonçalves é um jogador que está num excelente momento de forma. Para a semana, volta a um clube que bem conhece e se trabalhar bem ao longo da semana pode ser que repita", prosseguiu Rúben Amorim.

Ao contrário dos três principais concorrentes pelos lugares cimeiros da Liga, o Sporting não tem qualquer jogo a meio da semana que vai agora entrar. "Pode ser uma vantagem", admitiu o treinador dos leões, recusando-se, depois, a assumir a candidatura ao título.

"Se calhar a dois minutos do fim do último jogo... Isso não é muito importante. Há diferença entre os clubes, estamos a fazer o nosso processo, mas vamos no início. Temos ambição e queremos ganhar os jogos todos. Se o fizermos, ficaremos em primeiro. Mas em três jogos as coisas podem mudar por completo. A equipa é jovem, precisamos de ter calma", rematou Amorim.