Amorim e a eliminação da Taça: "É duro, são momentos inadmissíveis"

No rescaldo da derrota diante do Varzim, que ditou a eliminação do Sporting da Taça de Portugal, Ruben Amorim admitiu que a equipa de Alvalade podia ter feito mais.

"Demonstrámos incapacidade de marcar um golo, contra uma equipa bem organizada. Qualquer bola está a dar golo na nossa baliza, tem acontecido também no campeonato. Parabéns ao Varzim, temos de levantar a cabeça e olhar para as competições que ainda faltam", começou por dizer Ruben Amorim.

"Temos muita bola e poucas oportunidades de golo? É incapacidade dos nossos jogadores. Temos de ser melhores na definição dos ataques, em muitas situações", acrescentou, descartando uma possível falta de opções no banco.

"Não podemos estar a jogar com uma equipa da Liga 3 e falar da falta de opções. Não tocamos nesse ponto. Temos de ser melhores. Não podemos estar constantemente com os jogos controlados e qualquer lance de perigo dar golo, e depois não conseguimos nós marcar. Tem sido o espelho da época. Eliminação? Claro que é duro. Isto são momentos que marcam e são inadmissíveis. Temos de ser melhores", defendeu.

A culpa não vai morrer solteira, isso vai ser resolvido

Já na conferência de imprensa, o técnico voltou a abordar o mau momento do Sporting e garantiu que a culpa "não morre solteira". "A culpa não vai morrer solteira, isso vai ser resolvido. Mas não é agora. Agora é seguir em frente e tentar segurar jogadores, estou aqui para isso e sinto-me com capacidade para isso. No fim a culpa não vai morrer solteira, não tenho dúvida disso", frisou.

O Varzim venceu (1-0), este domingo, em Barcelos, o Sporting em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. João Faria marcou o golo que ditou a eliminação dos leões.

O clube de Alvalade caiu na estreia da Taça de Portugal pela oitava vez, em 89 presenças, a última das quais há três temporadas, em 2019/20, frente ao Alverca, que também disputava o terceiro escalão. Os leões, que já ergueram o troféu em 17 ocasiões, juntaram-se a outros sete emblemas da Liga que falharam uma das 32 vagas na quarta ronda, casos de Marítimo, Santa Clara, Boavista, Rio Ave, Desportivo de Chaves, Portimonense e Paços de Ferreira.