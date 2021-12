Amorim e o Clássico: "O cenário será sempre positivo desde que ganhemos"

André Bucho Hoje às 19:15 Facebook

Técnico dos leões prefere focar-se no duelo com o Portimonense, que considera "difícil", reforçando que o trabalho está feito e que a equipa "está bem preparada".

O Sporting defronta o Portimonense na quarta-feira, 24 horas antes do Clássico entre F. C. Porto e Benfica, por isso Ruben Amorim prefere manter o foco a partida com os algarvios.

"O mais importante é o nosso jogo, ganhando mantemos a nossa posição. Se houver empate, ficamos a dois pontos do F. C. Porto e seis do Benfica, se o F. C. Porto ganhar ficamos igualados no topo mas a sete do Benfica, sabendo que há dois lugares de Champions, se o Benfica ganhar ficamos com 3 de vantagem para o F. C Porto e 4 sobre o Benfica, mas para isso temos de ganhar. Depois vemos o clássico e um dos três cenários estará em cima da mesa. Os cenários são sempre positivos desde que ganhemos", frisou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão.

O Portimonense, sexto classificado, é um adversário "difícil", em especial fora de portas. "Joga muito bem, tem mais pontos fora do que em casa. Defende bem, é forte nas bolas paradas, tem jogadores rápidos na frente que causam problemas e podem jogar com 3 ou 4 defesas, mas os jogadores estão preparados para isso", assumiu.

Sobre a saída de Jorge Jesus do comando técnico do Benfica, explicou que são situações normais no universo do futebol. "Faz parte do futebol, não tenho muito a dizer. É focar na nossa casa, isto muda de um momento para o outro, pode acontecer a qualquer treinador em qualquer clube, nós queremos é manter esta senda de vitórias porque isso é que traz confiança. Vamos focar em nós, o que vier será sempre bom porque os rivais têm de perder pontos.", concluiu.