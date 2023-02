Amorim e o triunfo: "É importante para os da frente não se sentirem à vontade"

O treinado do Sporting, Ruben Amorim, destacou a importância do triunfo desta segunda-feira e abordou o grande golo de Trincão.

"Foi um jogo de sentido único. O Estoril não vive um bom momento e tentou defender a baliza sempre à frente da área para tentar criar alguma ansiedade no jogo. Obviamente, isso não aconteceu. Tivemos paciência para ter a bola, tivemos os nossos centrais em cima da área deles, o que torna sempre complicado. E, depois, os rasgos individuais que têm de surgir, hoje surgiram. Chegámos ao primeiro golo e, depois, na segunda parte, um rasgo individual do Trincão com muita gente à frente mas ele é capaz destas coisas. Numa semana difícil, com jogos difíceis, os jogadores corresponderam bem e estão de parabéns", começou por dizer Ruben Amorim, destacando a importância do triunfo.

"Ainda há muitos jogos e é um sinal de que estamos presentes, de que queremos ganhar e temos essa ambição. Mesmo não olhando muito para a tabela, é importante para os da frente não se sentirem à vontade. Esse é o nosso objetivo, aproximarmo-nos dos lugares cimeiros, mas jogarmos bem e cada vez melhor. Bloqueámos muito bem as saídas e estivemos bem nos duelos. Todas as grandes equipas sofrem poucos golos. E nós controlámos bem. Não foi o Adán que fez muitas defesas ou nós que levámos muitos remates", acrescentou, abordando o golo de Trincão.

"Quem gosta de nós às vezes tem esses momentos de crítica perante as nossas exibições e ele tem de olhar para isso com naturalidade. O talento está lá, mas ele precisa de tempo. Também é a primeira época dele no Sporting e também teve épocas em que foi parando um bocadinho no tempo, porque foi jogando a espaços e não teve continuidade. É olhar um bocadinho para o extremo do outro lado, que é o Edwards. Não se parece nada com o jogador que chegou cá. Precisou de um tempo de habituação, de ganhar capacidade física, de entender os colegas e de ganhar confiança. E hoje é um jogador totalmente diferente. O importante é olhar para os jogadores e ver que há talento. Se há talento, é apoiar e com o tempo vai surgir", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), esta segunda-feira, em Alvalade, o Estoril em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Bellerín e Trincão marcaram os golos do encontro. Com este resultado, os leões seguem no quarto posto, com 43 pontos, a 15 do líder Benfica, agora a sete do F. C. Porto e a cinco do Sporting de Braga, que joga ainda esta segunda-feira com o Vitória de Guimarães. Já o Estoril, que sofreu a terceira derrota consecutiva, mantém-se na 15.ª posição, com 22 pontos.