Amorim "entusiasmado" para o "decisivo" duelo com o Rio Ave

Rúben Amorim quer ver a equipa entrar num ciclo virtuoso de resultados, apontando ao triunfo no "decisivo" jogo frente ao Rio Ave, na quarta-feira, para a Taça da Liga.

Rúben Amorim classifica o jogo com o Rio Ave, a contar para o Grupo B da Taça da Liga, como "decisivo". "Não fica nada decidido já, mas poderá ficar. Queremos continuar a jogar bem, não sofrer golos, contra uma equipa que gosta muito de sair a jogar, tem muito boas dinâmicas e um treinador de que gosto muito", acrescentou o treinador do Sporting.

"Temos de ganhar, de ter vitórias consecutivas. Já tivemos séries longas de vitórias no ano passado e temos de voltar a esse normal. Vai ser um jogo difícil, mas estou muito entusiasmado para ver a equipa e a sua evolução. Prevejo um bom jogo", prosseguiu Amorim, que garantiu a titularidade de Adán na baliza.

Quanto aos jogadores que já regressaram do Catar, "o Morita ainda vai ter uns dias para recuperar, o Coates só vem na quinta-feira, depois do jogo, e o Ugarte, que veio mais cedo, vai ser convocado".

Instado a comentar o desagrado de Cristiano Ronaldo aquando da substituição no jogo frente à Coreia do Sul, Rúben Amorim desvalorizou a situação: "São casos que acontecem em todas as equipas. Não vou dizer que é certo ou errado, são coisas normais. O foco deve estar no jogo e em ganhar à Suíça".

O Sporting defronta o Rio Ave na quarta-feira (20.30 horas), em Vila do Conde, em partida referente à 2.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga. Vila-condenses e leões partilham o primeiro lugar da tabela classificativa, ambos com três pontos somados.