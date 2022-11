Amorim: "Fui a dois mundiais e não sou metade do que são Pote e Inácio"

Ruben Amorim admite que o mau momento leonino é crucial para os jogadores falharem a presença no Catar.

Ruben Amorim, técnico dos leões, saiu em defesa do plantel no que diz respeito aos convocados da seleção portuguesa para o Mundial 2022. Admitiu que entende a dificuldade de Fernando Santos em escolher um lote de 26 jogadores, mas sublinhou o valor de Pedro Gonçalves e de Gonçalo Inácio. "Fui a dois Mundiais e não sou nem de perto nem de longe metade dos jogadores que eles são. Têm enorme qualidade e nas próximas provas estarão lá de certeza", afirmou antes do jogo com o Famalicão, que se realiza hoje à noite no Minho.

A má época desportiva do Sporting é, no seu entender, o fator decisivo para a ausência de leões portugueses no Catar. "O momento da equipa não ajudou. Não conseguimos ajudar os atletas a chegar ao Mundial. Os jogadores tinham esperança, mas são inteligentes e olharam para as últimas convocatórias. Por outro lado, se tivessem sido chamados também ninguém ficaria chocado", adiantou.