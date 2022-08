Amorim garante Adán em Braga e leões sem dinheiro para Ricardo Horta

Hoje às 18:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Os leões enfrentam um teste de fogo no arranque da liga, frente ao Braga, e contam com dois reforços de peso: Adán e Ugarte, recuperados de lesões. Rúben Amorim garantiu neste sábado, em conferência de Imprensa, que o início do campeonato é "difícil" mas admitiu que pode ser "um bom começo".

"Temos capacidade para vencer qualquer equipa. Se estivermos focados, considero que podemos dar uma boa resposta", salientou Rúben Amorim.

O guarda-redes Adán, que ultrapassou um problema físico no joelho direito, e Ugarte, curado de uma lombalgia, podem ser titulares. "O Adán recuperou rapidamente, forçou para estar presente. Nesse aspeto, é um jogador especial, deu todos os sinais de estar apto".

Sobre o mercado, garantiu que Ricardo Horta, alvo do Benfica, nunca foi hipótese para os leões. "Não tentámos porque não temos dinheiro, quero deixar claro que não fizemos qualquer proposta, e se está fechado com o Benfica, não sei... Independentemente de estar fechado ou apalavrado, tenho a certeza que vai jogar". O técnico elogiou o internacional português. "Foi um dos jogadores que me ajudou a estar num grande clube como o Sporting".

Campeão há duas épocas, Amorim não quis pronunciar-se sobre quem é o favorito à conquista do título. "O Benfica está bem e a marcar muitos golos, o F.C. Porto é o F.C. Porto, é sempre um candidato muito forte e por ser o campeão, parte um bocadinho à frente".