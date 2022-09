Amorim garante que Ronaldo nunca foi hipótese

Ruben Amorim, treinador do Sporting, garantiu nesta quinta-feira que Cristiano Ronaldo nunca esteve em equação para reforçar os leões. "É jogador do Manchester United e nunca me foi apresentado. Por isso, é impossível eu ter colocado o lugar à disposição caso ele viesse. Outras coisas me fariam mais rapidamente meter o lugar à disposição", afirmou, em Alcochete.

Elogiado pelo presidente Frederico Varandas, o técnico agradeceu mas recordou que o clube está muito longe do lugar desejado na classificação. "Temos de provar todos os dias o nosso valor. Sou o 13.º melhor treinador da liga, estamos na 13.ª posição. As palavras são de uma pessoa que acredita no treinador", afirmou.

Alexandropoulos é reforço e foi convocado para a partida de sexta-feira, frente ao Estoril. "É um jogador que não vem compensar nada no plantel. Pode ter um potencial importante, jogar a seis ou a oito". Lesionados, Paulinho e Jovane mantêm-se de fora, Porro regressa após cumprir castigo.