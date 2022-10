Amorim já lançou oito "leõezinhos" na Champions

André Bucho Ontem às 23:37 Facebook

Mateus Fernandes é o mais recente produto "made in" Alcochete lançado pelo treinador de 37 anos.

Ao minuto 61 do encontro de quarta-feira entre Tottenham e Sporting, Ruben Amorim decidiu retirar Morita de campo e lançou Mateus Fernandes, jovem de 18 anos formado pelos leões. O médio estreou-se na Liga dos Campeões e tornou-se, assim, o oitavo jogador "made in" Alcochete lançado pelo treinador no espaço de duas temporadas.

Na estreia de Amorim na Champions enquanto treinador, frente ao Ajax, com derrota caseira por 5-1, foram quatro os produtos da formação verde e branca a atuarem. Gonçalo Inácio e Jovane foram chamados ao onze e no decorrer do encontro foram lançados Daniel Bragança e Tiago Tomás.