Amorim sobre Slimani: "Disse-lhe tudo na cara e teve várias oportunidades e nem a boca abriu"

No rescaldo da derrota diante do Desportivo de Chaves, Ruben Amorim, treinador do Sporting, lamentou a falta de eficácia dos leões e ainda abordou as críticas de Slimani.

"Na primeira parte podíamos ter resolvido o jogo, criámos várias oportunidades, não deixámos o Desportivo de Chaves aparecer. Depois sofremos de livre, voltámos a sofrer e não tivemos capacidade nem cabeça fria para reagir. Os cruzamentos não saíram bem. Tentámos alargar o campo, subindo o Coates para aproveitar os cruzamentos, mas não tivemos qualidade nesse aspeto, não rematámos bem. Uma equipa marcou e outra não. É um momento difícil e temos de pensar no próximo jogo", começou por dizer Ruben Amorim, não escondendo um problema defensivo na equipa.

"Problemas na defesa? Sim, mas não há muitas oportunidades. Temos sofrido muitos golos de bola parada e bola corrida. Temos de melhorar e voltar às vitórias porque é mais fácil trabalhar assim. Esta equipa e eu já vivemos momentos muito bons no Sporting, está na altura de passar por estes momentos difíceis. Temos de focar no que podemos melhorar, que são os cruzamentos, as bolas paradas, as transições e remates à baliza. É isso que vamos fazer para ganhar jogos", concluiu.

Já na sala de conferência, abordou as críticas de Slimani. O antigo jogador do clube de Alvalade acusou o técnico de "preferência" por Paulinho. "Aconteceu que ele não gostou que eu jogasse bem e fosse forçado a tirar o jogador dele. Então encontrou desculpas mas todas essas verdades aparecerão em breve", escreveu nas redes sociais. Questionado sobre as declarações do argelino, Amorim garantiu estar de consciência tranquila.

"O Slimani está muito preocupado com a imagem que passa, no que as outras pessoas pensam. Não está preocupado com a situação em si. Esperou pelo timing certo para, nesta fase, fazer as queixas. Vejo de outra forma. A mim basta saber o que aconteceu e que ele o saiba. Isso é o mais importante para mim. Por mim, quero que o Slimani continue a ser o herói que é para os adeptos. De mim, não terá nenhuma crítica nesse aspeto. O staff e jogadores sabem o que se passou. Não vou ser eu a responder ao Slimani. Porque disse-lhe tudo na cara e ele teve oportunidades para me dizer as coisas na cara e nem abriu a boca. Isso para mim é o principal. Durmo de consciência tranquila. Foi a melhor coisa destas derrotas, estar aqui a dizer que disse tudo na cara. Não tenho qualquer vontade de influenciar os adeptos para um lado ou para o outro. Quando voltar a Lisboa terá o meu gabinete aberto para ele voltar a dizer-lhe as coisas na cara", atirou.

O Desportivo de Chaves venceu (2-0), este sábado, em Alvalade, o Sporting em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Steven Vitória e Juninho marcaram os golos. Patrick foi expulso nos descontos. Com este desaire, o segundo consecutivo depois da derrota na jornada anterior no terreno do campeão F. C. Porto, por 3-0, o clube de Alvalade ocupa o 13.º lugar, com quatro pontos, a cinco dos dragões e do Benfica, que têm menos um jogo, e do Portimonense.