Amorim mantém confiança em Rúben Vinagre

Contratado ao Wolverhampton por 10 milhões de euros, Rúben Vinagre teve uma época muito abaixo das expetativas. Ainda assim, o treinador Ruben Amorim acredita que pode recuperar psicologicamente o lateral esquerdo para a próxima temporada.

Bastante criticado pela exibição em Alvalade, frente ao Ajax, deixou de ser titular no fim de setembro e, no resto do campeonato, só por uma vez voltou a integrar as opções iniciais. A má prestação diante do conjunto dos Países Baixos foi nefasta para a confiança, episódio que acabou por ser tratado durante a temporada com pinças pelo técnico.

Com 23 anos, o futebolista continua a acreditar que tem capacidade para jogar nos leões, mas o atual cenário exige alguma paciência. Nesta temporada, Matheus Reis e Nuno Santos alinharam mais na posição de lateral esquerdo e o português manteve-se quase sempre no banco. No entanto, está de pedra e cal no plantel e, para já, não está prevista qualquer cedência.

Bicada ao F.C. Porto