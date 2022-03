Amorim não falou sobre incidentes no Dragão: "Não pode voltar a acontecer"

André Bucho Hoje às 14:46 Facebook

Técnico do Sporting não vê vantagem em ter mais um dia de descanso antes do clássico com o F.C. Porto. Pedro Gonçalves é baixa confirmada, Feddal em dúvida.

Os incidentes no último Clássico no Dragão ainda fazem correr tinta antes de novo encontro entre Sporting e F.C. Porto, mas para Rúben Amorim é um não assunto. "Não tive conversa nenhuma sobre isso, é óbvio que tem de ser um jogo tranquilo, aquilo não pode voltar a acontecer. Temos de dar um exemplo melhor daquilo que foi no Dragão", atirou o treinador dos leões, na antevisão da partida.

De fora da partida está Pedro Gonçalves, mas Feddal está "em dúvida" e João Virgínia, habitual titular na baliza leonina na Taça de Portugal, não tem lugar assegurado. "Temos uma divisão dos guarda-redes pelos jogos e não pela competição, vamos escolher o melhor guarda-redes para vencer", assumiu. Tabata, que deverá deixar de estar sobre a alçada do castigo preventivo do Conselho de Disciplina, está também nos planos do treinador.

Os golos fora continuam a contar na Taça de Portugal, mas Amorim não vê essa regra como um fator determinante, em especial na primeira mão. "Jogar em casa primeiro não é vantagem nenhuma, temos de fazer um jogo em casa do adversário. É um jogo de duas grandes equipas, mas são tão parecidas que o F.C. Porto pode vencer em Alvalade e nós no Dragão. Acredito que os golos fora terão mais efeito na segunda mão, mesmo na cabeça dos jogadores", assegurou.

De resto, o Sporting chega ao duelo com os dragões com mais um dia de descanso, situação que Amorim diz não dar vantagem ao conjunto verde e branco. "Nós tivemos menos um dia de descanso na Taça da Liga e não foi isso que nos fez jogar menos. As equipas estão habituadas a jogar em poucos dias. Quem está em todas as competições tem esses problemas. Não terá grande influência", disse ainda, assegurando que não vê um F.C Porto "mais frágil".

A primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Sporting e F.C. Porto tem apito inicial marcado para as 20.45 horas (TVI) de quarta-feira.