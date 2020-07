Amorim: "O pensamento no balneário é que vamos perder um dia mas não esta semana"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:49 Facebook

O treinador do Sporting afirmou, este domingo, que espera um jogo "difícil" frente ao Moreirense e deixou um "aviso" aos jovens que têm sido aposta dos leões.

Os leões defrontam, esta segunda-feira, o Moreirense para a 30.ª jornada da Liga e Rúben Amorim espera um "bom jogo". Jovane, que estava em dúvida, recuperou da lesão e vai poder fazer parte das opções.

"O Moreirense é uma excelente equipa, tem um excelente treinador. É muito forte na bola parada, tem jogadores de muita qualidade que podem mudar o jogo. Têm muitas soluções, jogam sem pressão e querem mostrar que não é por acaso que têm uma derrota em 11 jogos. Vai ser uma luta, uma luta boa, e acho que vai ser um bom jogo. Lesões? É sempre um bom sinal, termos todos os jogadores à disposição", começou por dizer o técnico.

Rúben Amorim ainda não somou qualquer derrota na Liga, mas tal facto não o deslumbra: "Tenho plena noção de que duas derrotas mudam completamente o cenário. Mantenho sempre os pés no chão, tenho plena noção que isto pode mudar de um momento para o outro. A motivação dos balneários não é pensar que vão jogar com o Rúben Amorim, mas sim com o Sporting. O pensamento no nosso balneário é que vamos perder um dia, mas não será esta semana. Quando perdermos logo se vê", acrescentou o treinador, que deixou ainda um aviso aos jogadores mais jovens que se estrearam de leão ao peito.

"Durante a semana estamos sempre em cima deles, sabem que se facilitarem perdem o lugar. Eles têm de ter noção que o Sporting não são quatro jogos, isto é a vida de um clube grande, várias vitórias. Eu lembro-me de ter campeões nacionais que perderam um, dois jogos. O Sporting é um clube grande, cinco jogos não são nada", concluiu.

O Sporting defronta, esta segunda-feira, o Moreirense em Moreira de Cónegos para a 30.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 21 horas.