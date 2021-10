Amorim: "Podíamos ter acabado com o jogo mais cedo"

JN Hoje às 23:34 Facebook

O treinador do Sporting mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa na vitória caseira por 2-1 sobre o Famalicão, na segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga.

"Podíamos ter acabado com o jogo mais cedo, mas jogamos contra uma equipa que esperou sempre um erro nosso e tivemos de ter paciência e rodar a bola demasiadas vezes porque, às vezes, tem de ser assim. E, em vez de perdermos tantos bolas como em Famalicão, controlamos o jogo, fizemos dois golos e podíamos ter feito mais. E no fim um golo pode ser mudar os jogos", analisou Rúben Amorim.

O treinador leonino continuou: "O Famalicão foi melhor na segunda parte, mas não melhor do que o Sporting. Pressionou mais na frente, nós quando tínhamos a bola podíamos ter sido mais agressivos no jogo interior, mas acaba por ser justo".

O técnico verde e branco comentou ainda as mexidas no "onze" titular". "Gostei. Conto com todos, estão todos preparados, fizeram um bom jogo. O Ugarte fez um golo, esteve bem, mas precisa de ritmo e é difícil entrar nos jogos todos. Estou muito satisfeito com toda a gente".

A um ponto da qualificação para a Final Four, Rúben Amorim anota que "é um ponto importante", no entanto prefere focar-se no próximo encontro do campeonato. "E jogo a jogo e depois vamos chegar lá", completou.