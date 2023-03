Amorim: "Se ganharmos os jogos todos acredito que vamos à Champions"

JN Hoje às 12:58 Facebook

Ruben Amorim, treinador do Sporting, acredita que a paragem para os jogos das seleções "foi benéfica". "Utilizámos este tempo para melhorar e queremos evitar passos em falso, trouxemos os jogadores à terra. Temos objetivos: a Liga Europa e a qualificação para a Champions", afirmou, nesta sexta-feira, aos jornalistas, em Alcochete.

Os leões encontram-se num bom momento. "Não temos sofrido golos e temos marcado. Se ganharmos todos os nossos jogos até ao fim do campeonato acredito que vamos, pelo menos, à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Temos de olhar para os outros porque têm de perder pontos. O Benfica tem uma vantagem muito grande, falo dos que estão mais próximos".

O título é um sonho praticamente impossível. "Não acredito que possamos recuperar o primeiro lugar, não vou esconder isso. Fui muito criticado na época passada, por dizer o mesmo em relação ao F.C. Porto, que comandava o campeonato, mas tenho de ser honesto. O objetivo é a Champions".

Muito elogiado graças ao bom desempenho do Sporting na Liga Europa, em que eliminou o Arsenal, o treinador driblou a questão sobre uma possível reunião no futuro com Pedro Porro, no Tottenham. "Obviamente que gostava de voltar a trabalhar com ele mas é difícil comprar o Porro (risos). Ele seguiu outro caminho, com um salário diferente. Se voltasse agora teria mais dificuldades pois o Esgaio está muito bem. Telefonemas de Inglaterra? Não recebo, quem o faz é o meu agente".

Relativamente à hipótese de Bellerín permanecer no plantel do Sporting na próxima temporada, fechou-se em copas. O lateral terá um convite para assinar pelo Bétis. "Da nossa parte, não há nenhuma decisão tomada", explicou. O investimento no futuro depende dos jovens. "Avançados? Temos três de qualidade, o projeto passa por jovens jogadores"

Já o atual silêncio de Sérgio Conceição, treinador do F.C. Porto, não mereceu qualquer comentário. "Já fui comentador, agora já não sou. Nada tenho a dizer sobre isso",