Amorim: "Se o presidente desse a cara por mim sentir-me-ia diminuído"

No rescaldo da derrota diante do Eintracht Frankfurt, o treinador do Sporting admitiu que "falta qualquer coisa" ao plantel e não escondeu a desilusão pela eliminação da Liga dos Campeões.

"Fomos uma equipa ansiosa, eles também, num jogo confuso. Eles sem rematar, nós com mais oportunidades, eles com um pouco mais de bola. Acabou a equipa alemã por ser mais feliz. Não aconteceu nada, nós defendemos como tínhamos de defender, depois um penálti mudou o jogo. Uma bola que nem se percebeu bem no segundo golo, em corrida. Foi a história do jogo. Complicámos um bocadinho em algumas saídas. Mesmo com espaço não conseguimos fazer melhor e foi isto", começou por dizer Ruben Amorim, destacando a "época complicada" dos leões.

PUB

"A vida é seguir em frente, estamos desanimados, é uma época complicada, mas nem vamos pensar na Liga Europa, é indiferente hoje. A Liga dos Campeões é um nível muito alto, mesmo assim dividimos o jogo. Mas temos de ser melhores. Não lhes posso dizer nada, porque foi complicado jogar este jogo, porque falta qualquer coisa neste momento e acho que tem muito a ver com a confiança", vincou.

Já em conferência de imprensa, o treinador dos leões considerou que o presidente, Frederico Varandas, não deve dar a cara pelo mau momento do Sporting, que além de ter sido eliminado da Liga dos Campeões, disse adeus à Taça de Portugal e está a 12 pontos da liderança do campeonato.

"Ninguém devia dar a cara porque isto é uma parte desportiva. O presidente e Hugo Viana não têm culpa de a equipa ser eliminada da Taça pelo Varzim, de estar a doze pontos na Liga e de ser eliminado da Champions. Dar a cara é para mim e acho bem que seja para mim. Estamos em sintonia. Sentir-me-ia diminuído e não ajudado se viessem defender-me agora em dia de jogo. O presidente deve ter esse momento nas Assembleias, no clube. Não deve dar a cara, não me ajudaria. Eu estou aqui a dar cara. Não está perdida a época, mas vários objetivos caíram e temos de encarar com naturalidade, no que devemos e no que não devemos fazer. Cheguei a pensar uma época a meio de outra. Não sei o que se vai passar agora, temos a paragem do Mundial. O clube está organizado, está bem financeiramente, tem valores no plantel e isso é o começo de tudo. Quando cheguei não havia nada disso. A época está difícil. Enquanto clube vamos analisar e não entrar em dramas. Mais de metade da época está perdida porque os objetivos caíram, não há problema assumir e até é bom termos essa noção. Mas enquanto houver um objetivo e um plano para o futuro nada está perdido", concluiu.

O Sporting perdeu (1-2), esta terça-feira, em Alvalade, diante do Eintracht Frankfurt e disse adeus à Liga dos Campeões. Vitória do Tottenham diante do Marselha evitou um mal maior e leões vão defrontar o play-off de acesso à Liga Europa. Nuno Santos saiu de maca do encontro. Com este resultado, o clube de Alvalade acabou o grupo em terceiro lugar, beneficiando da vitória do Tottenham frente ao Marselha (2-1), com um golo nos descontos, para continuar nas competições europeias, com os ingleses e os alemães a seguirem em frente na Liga dos Campeões, enquanto os franceses acabam em último.