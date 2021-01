Amorim sobre apatia de Jesus: "É indiferente, importante é a equipa estar acordada amanhã"

Luís Antunes Hoje às 18:51 Facebook

Ruben Amorim, técnico leonino, desvalorizou, na tarde desta quarta-feira, qualquer situação em relação aos rivais e deseja o foco total no jogo desta quinta-feira (18.30 horas) com o Nacional, na Choupana. Técnico garante equipa preparada para jogar nas "poças ou na piscina", numa alusão às más condições climatéricas previstas.

Jorge Jesus apático? "É completamente indiferente. Importante é a nossa equipa estar bem acordada para fazer um grande jogo dentro das condições adversas que se perspetivam. Aqui só vemos verde", atirou o treinador do Sporting focado no embate com os nacionalistas. E sem qualquer atenção aos rivais, nomeadamente ao último jogo do Benfica que admite não ter visto e só conhecer o resultado no fim. "Vimos vários do Nacional e se a equipa técnica e jogadores estiverem distraídos com os rivais vão ter muitos problemas", destacou o treinador no lançamento do duelo.

O responsável elogiou o oponente desta quinta-feira e admite a equipa preparada para um embate que pode realizar-se perante condições adversas face a uma "depressão ou tempestade" prevista para aquela ilha.

"O Sporting não pressiona nada nem ninguém. Se o árbitro decidir jogar, estejam poças ou piscinas vamos ser competitivos e lutar pela vitória. É uma decisão do juiz de acordo com as duas equipas", salientou

Invencível no plano interno, o técnico quer manter essa realidade e rejeita poder preparar a equipa para o eventual dia do primeiro desaire. "Há coisas que só vivendo estamos preparados. Não há que pensar nisso, mas sim tentar adiar ao máximo. No espaço de uma semana temos dois jogos da Liga e pelo meio um da Taça, onde podemos comprometer tudo. São seis pontos na Liga e um jogo da Taça decisivo. Queremos ganhar todos os encontros, estamos preparados e não nos podemos preparar para perder", sublinhou.