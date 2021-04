Amorim sobre Nuno Mendes: "Estava chateado, o miúdo teve de sair e nem amarelo houve"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:44 Facebook

O treinador do Sporting considerou, esta segunda-feira, que a equipa leonina "controlou o jogo" diante do Moreirense, em Moreira de Cónegos, que terminou empatado (1-1).

"Já nos aconteceu o contrário, desta vez foi o Moreirense a marcar no fim. Mas dominámos toda a partida, tivemos más decisões em que permitimos algumas transições ao adversário, mas acho que o Moreirense não teve oportunidades. Nós tivemos várias para fazer golo, fizemos golo e foram dois anulados por centímetros. O futebol é mesmo isso, o campeonato ainda é longo, perdemos dois pontos e há que pensar no próximo jogo", começou por dizer Ruben Amorim, salientando que a pausa para as seleções não é desculpa.

"Não é por aí. Os jogos são todos difíceis, mas fomos superiores, tivemos várias oportunidades, saídas de bola que podíamos ter trabalhado melhor. Não foi pela falta de internacionais, isso faz parte de um clube grande, portanto, isso não é desculpa para nada. É pensar no próximo jogo, este já passou".

Ainda na primeira parte, Nuno Mendes teve de sair do relvado devido a lesão, num lance que Ruben Amorim considerou que devia ter sido sancionado.

"O Matheus Reis deu-nos profundidade. Não é a mesma coisa, são jogadores de características diferentes, o Nuno está mais rotinado, não esteve tanto tempo parado como o Matheus e perdemos ali um jogador muito importante. Estava chateado porque o miúdo teve de sair e nem amarelo houve, mas faz parte, não há que fazer caso disso", concluiu o técnico.

O Sporting empatou (1-1) esta segunda-feira frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, na 25.ª jornada da Liga. Paulinho e Walterson marcaram os golos do jogo e leões tiveram dois tentos anulados.