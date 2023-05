Amorim suspira pelo regresso à ação de Paulinho

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 22:56 Facebook

Treinador do Sporting deu conta da evolução positiva da lesão do goleador, que pode voltar a tempo do dérbi com o Benfica.

Ruben Amorim suspira pelo regresso do goleador Paulinho, que, nas palavras do treinador leonino, está muito melhor da lesão (fascite plantar num pé), ao ponto de, ao contrário das previsões iniciais, ainda poder vir a ser opção para o final da época, nomeadamente para o dérbi com o Benfica, na 33.ª e penúltima jornada da Liga.

Foi na conferência de imprensa depois da receção ao Famalicão que Ruben Amorim assumiu que Paulinho ainda poderia vir a ser utilizado esta temporada, uma vez que "melhorou muito e tem muita resistência à dor". Recorde-se que o atacante falhou os últimos sete jogos do Sporting, devido a uma fascite plantar num pé, contraída no início de abril, antes da partida com o Gil Vicente.