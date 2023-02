Amorim também prefere Pote no ataque "mas o mais importante é a equipa"

JN/Agências Hoje às 16:03 Facebook

O treinador Rúben Amorim revelou que está a planear a próxima época de futebol do Sporting com Pedro Gonçalves sempre disponível para jogar no ataque, mas frisou que o jogador consegue ser influente também no meio-campo.

Questionado sobre o posicionamento de Pote em vários jogos desta época, e sobre se o vê mais como jogador de meio-campo ou de ataque, o treinador admitiu que o vê "mais na frente" e desvendou uma parte dos planos para 2023/2024.

"No planeamento da próxima época, estamos a salvaguardar essa situação para termos o Pote [Pedro Gonçalves] sempre liberto para jogar mais na frente. Mas, como disse, o mais importante é a equipa", revelou Rúben Amorim, em conferência de imprensa, em Alcochete.

O técnico referiu que Pedro Gonçalves "tem baixado [no campo] pelas características" que tem, enquanto futebolista, "e também pela necessidade".

Explicou ainda que tem "jogadores na frente mais preparados para o substituir do que no meio-campo", mesmo "não substituindo os golos", que Pedro Gonçalves tem "uma grande capacidade de fazer", mas reconheceu que as constantes mudanças de posicionamento não o beneficiam.

"Obviamente, não favorece nenhum jogador. Mas a verdade é que se ele marca o penálti [que cedeu a Chermiti, frente ao Desportivo de Chaves] era o melhor marcador [da Liga], mesmo jogando muitos jogos a médio centro. E isso revela que ele também está preparado para jogar lá", comentou o treinador leonino.

Ainda sobre a questão da grande penalidade que o transmontano conquistou no encontro de segunda-feira, e que cedeu a cobrança ao jovem Chermiti, quando o resultado estava em 3-1 e, nas palavras de Rúben Amorim, o Sporting precisava de "matar o jogo", desvalorizou o falhanço do jovem de apenas 18 anos.

"Ele é um rapaz muito adulto, muito trabalhador, que vai melhorar nesses aspetos. Por isso vejo com normalidade a situação do penálti. Falhou um penálti, o próximo vai marcar", comentou.

Rúben Amorim abordou o planeamento da próxima época e o posicionamento de Pedro Gonçalves durante a conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Midtjylland.

Na quinta-feira, os leões precisam apenas de vencer para seguir em frente na competição, após o empate 1-1 na primeira mão, disputada no Estádio José Alvalade, onde um golo de Coates aos 90+4 minutos impediu os dinamarqueses de levarem a melhor com um tento de Ashour (77).