Amorim: "Temos de ser melhores"

Técnico dos leões satisfeito com a vitória por 1-0 frente ao Penafiel, mas quer equipa mais competente já no encontro com o Gil Vicente, no sábado.

"Objetivos cumpridos. Em campo podíamos ter sido melhores, controlámos bem na primeira parte, marcámos cedo, mas faltou-nos agressividade no último terço. Na segunda parte deixámos o jogo correr, houve a expulsão do Tabata e defendemos o reusltado. Temos de ser melhores já no jogo com o Gil Vicente", disse, lamentando a ausência do brasileiro no encontro de sábado, para o campeonato.

"Não comento a expulsão. O Tabata vai fazer falta porque já fez o corredor direito, podia ter dado uma solução não tendo os laterais habituais, se quisessemos um extremo nesse lugar", assumiu, antes de elogiar Gonçalo Esteves, que fez a função esta noite. "O Esteves portou-se bem. Pode haver outras opções [para o Gil Vicente], tem de treinar bem e recuperar fisicamente para um jogo dessa qualidade".

O Sporting derrotou o Penafiel por 1-0, esta terça-feira, no último encontro da fase de grupos da Taça da Liga. Os leões venceram o grupo com duas vitórias em dois jogos e seguem para a final four da competição.