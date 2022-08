Ana Capeta volta para as decisões na qualificação para o Mundial

JN Hoje às 12:49 Facebook

Francisco Neto, selecionador nacional, revelou as eleitas para os dois últimos jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo de futebol feminino.

O regresso de Ana Capeta é a grande novidade na lista de Francisco Neto, da qual não consta a lesionada Catarina Amado.

Sobre o duelo com a Sérvia, Francisco Neto antevê "um jogo de muitas emoções", que obrigará a seleção nacional a ir ao limite. "Queremos estar ao mais alto nível para conseguirmos os três pontos. Queremos chegar ao jogo com a Turquia a depender só de nós para atingirmos o play-off, por isso só os três pontos interessam na Sérvia", acrescentou.

"Se não atingirmos o play-off é um objetivo falhado, mas tudo iremos fazer para lá chegar. Só dependemos de nós, isso é muito importante", completou o selecionador nacional.

Portugal integra o grupo H de qualificação para o Mundial e vai enfrentar a Sérvia, no dia 2 de setembro, em Stara Pazova, e a Turquia, a 6 de setembro, no Estádio do Vizela.

A seleção nacional procura qualificar-se pela primeira vez para a fase final de um Campeonato do Mundo, que será organizado por Austrália e Nova Zelândia, no verão do próximo ano.

A duas jornadas do final da fase de qualificação, Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo H, com 16 pontos, a dois de distância da Sérvia, que é segunda. A Alemanha é líder isolada, com 21 pontos.

Turquia, com 10 pontos, Israel, com 6, e Bulgária, que ainda não pontuou, ocupam os restantes lugares do grupo.

Convocatória

Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette) e Patrícia Morais (Sporting de Braga);

Defesas: Alícia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Joana Marchão (Parma), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica);

Médios: Andreia Norton (Benfica), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Alavés), Francisca Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante) e Vanessa Marques (Sporting de Braga);

Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica), Suzane Pires (Ferroviária) e Telma Encarnação (Marítimo).