Ana Catarina Mendes dá parabéns à seleção: "fizeram sonhar os portugueses"

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, endereçou os parabéns à seleção portuguesa de futebol, que foi eliminada por Marrocos nos quartos de final do Mundial2022, mas "fez sonhar os portugueses".

"Parabéns a todos os que fizeram sonhar e acreditar Portugal e os portugueses", escreveu a governante, na página oficial do Ministério na rede social Twitter, minutos depois de a equipa das quinas ter sido afastada do Campeonato do Mundo, legendando uma fotografia de Cristiano Ronaldo a deixar o terreno de jogo do Estádio Al Thumama, em Doha, em lágrimas.

Um golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, selou o triunfo dos marroquinos, que se tornaram a primeira seleção africana a atingir as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal não conseguiu repetir as 'meias' de 1966 e 2006.

Nas meias-finais, Marrocos, que acabou com 10, por expulsão de Cheddira, aos 90+3, defronta na quarta-feira, pelas 22 horas locais (19 horas em Portugal continental), em Al Khor, o vencedor do embate de hoje entre Inglaterra e França.