Ana Dias convocada para jogos da seleção com Japão e País de Gales

A futebolista Ana Dias foi convocada para os jogos particulares da seleção portuguesa feminina diante de Japão e País de Gales, de preparação para o Campeonato do Mundo de 2023.

A avançada do Zenit, de 25 anos, que conta com uma internacionalização ao serviço da equipa das "quinas", substitui nas opções Kelsey Araújo, duas vezes internacional por Portugal, que nasceu no Canadá e que alinha nos franceses do Le Havre.

Esta foi, de resto, a única alteração operada pelo selecionador Francisco Neto relativamente às convocadas que participaram no play-off intercontinental de apuramento para o Mundial 2023, diante dos Camarões, em 22 de fevereiro.

Portugal defronta o Japão, em 7 de abril, às 17 horas, e o País de Gales, no dia 11, às 17.30 horas, em jogos de preparação que terão lugar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A seleção nacional garantiu, em fevereiro, um inédito apuramento para um Campeonato do Mundo feminino, ao vencer por 2-1 os Camarões, na final do Grupo A do play-off intercontinental.

O Mundial 2023 realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

Portugal integra o Grupo E da competição, juntamente com os Estados Unidos, atuais detentores do título mundial, Países Baixos, vice-campeões, e o Vietname, que, tal como a equipa lusa, está pela primeira vez numa fase final de um Mundial.

A formação comandada por Francisco Neto estreia-se em 23 de julho, diante das neerlandesas, defronta as vietnamitas quatro dias depois, em 27 de julho, antes de encerrar a participação na fase de grupos perante as norte-americanas, em 1 de agosto.

Lista de 25 convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

Defesas: Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Joana Marchão (Parma, Ita), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica).

Médios: Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Alavés, Esp), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).

Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Zenit, Rus), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).