Ana e Pedro Walgode de ouro nos Jogos Mundiais

O par formado por Ana e Pedro ​​​​​​​Walgode venceu a competição de Patinagem Artística e permitiu a Portugal subir ao lugar mais alto do pódio nos Jogos Mundiais, que se realizam em Birmingham, 21 anos depois.

"Ambicionávamos esta medalha há muito tempo. Este ano, focalizámos todas as energias nesta competição e sonhámos com isto", referiu Ana Walgode, após a conquista.

Depois de ter terminado a prova de "Style Dance" na liderança, a dupla portuguesa somou 83.54 pontos na competição de "Free Dance", ficando atrás da dupla italiana nesta especialidade. Ainda assim, Ana e Pedro Walgode garantiram a medalha de ouro por uma diferença de apenas 0,03 pontos.

"Foi intenso. Por momentos achámos que não ia ser suficiente, mas felizmente trazemos o ouro para casa e não podemos estar mais felizes", disse Pedro Walgode.

O pódio final ficou completo com as duplas de Itália e da Colômbia, respetivamente.

Quanto à prova de solo, que foi conquistada pelo espanhol Pau Domec, Diogo Craveiro entrou com a difícil tarefa de lutar pelas medalhas, após o quinto lugar de ontem.

O atleta terminaria a competição à porta do pódio, no quarto lugar. "Foi pena a prova de ontem que me penalizou um pouco em termos de resultados", desabafou.

Portugal conta, até ao momento, quatro medalhas nos Jogos Mundiais. Ao ouro nos pares de Patinagem Artística, junta-se a prata em pares e grupos femininos de Ginástica Acrobática, e o bronze na distância curta de Canoagem de Maratona. Virtualmente, está igualmente assegurada uma medalha em Muaythai.