Ana Rita Vigário vai ser a diretora do Grande Prémio JN, O Jogo e Douro Internacional

Aos 45 anos, Ana Rita Vigário prepara-se para entrar na história do ciclismo, uma vez que será diretora dos Grandes Prémios JN (2 a 9 de setembro), O JOGO (21 a 25 de abril) e Douro Internacional (14 a 18 de junho), tornando-se a primeira mulher nesse cargo, em provas da Global Media.

Criada numa família de ciclistas, Ana Rita Vigário já fez de tudo um pouco na modalidade: competiu, foi treinadora, selecionadora feminina e massagista. Agora prepara-se para um dos maiores desafios da carreira, que assume com "enorme responsabilidade". "Este foi um desafio enorme que me propuseram. A pressão é enorme, mas tenho a vantagem de conhecer os treinadores das equipas nacionais. Também terei o apoio do Cândido Barbosa, que será uma grande ajuda", explica a diretora.

Filha de António Castro, antigo ciclista do F. C. Porto e sobrinha de Manuel Castro, também ex-profissional, a dirigente tem o ciclismo a correr-lhe no sangue. Acabou a carreira, em 2018, ao serviço do Sporting-Tavira, e entretanto tornou-se mestre em Psicologia, encontrando-se a concluir o doutoramento. Está ainda inscrita no curso do Comité Olímpico de Portugal, da mesma área, e acredita que toda esta "bagagem" será bastante útil na nova aventura.

"Já sei como o processo funciona. Acredito que as tarefas que fui desempenhando também me prepararam para isto e tenho sempre o apoio da minha família que, neste caso, poderá ser uma ajuda preciosa pelo conhecimento da modalidade. A psicologia faz parte do desporto e, certamente, será importante na gestão de pessoas", revela, ao JN, Ana Rita Vigário.

Quanto ao crescimento do ciclismo feminino, Ana Rita Vigário mostra-se bastante entusiasmada com a evolução nos últimos anos e defende que as equipas profissionais funcionaram como alavanca. "O facto das equipas profissionais terem criado a secção feminina foi muito importante para este crescimento. Fomos evoluindo, em número e em qualidade", atesta a diretora.