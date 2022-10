Anadia - F. C. Porto: Dragão com pressa para apontar a mira ao clássico

Nuno A. Amaral Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Goleada portista em Anadia, num jogo que ficou resolvido num quarto de hora. Toni Martínez bisou e Gabriel Veron deu sinais de estar a subir de forma.

Sem surpresas desagradáveis, como havia pedido Sérgio Conceição, o F. C. Porto apurou-se à vontade para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, com uma vitória tão natural como esperada diante de um adversário da Liga 3. O Anadia só conseguiu resistir seis minutos ao assédio atacante portista e o jogo não demorou a ficar decidido, ganhando contornos muito dilatados na reta final.

Conceição tinha falado numa ou outra mudança na véspera da partida, mas claro que mexeu imenso no onze azul e branco. Em relação a Leverkusen, foram oito as mexidas e o técnico só manteve intacta a dupla de centrais (Fábio Cardoso e David Carmo), sem poupar Otávio. No ataque, Namaso, Toni Martínez e Gabriel Veron saltaram para a titularidade e rapidamente disseram ao que vinham: o inglês abriu o marcador, o brasileiro fez o segundo golo e o espanhol assinou o terceiro, tudo na primeira parte.