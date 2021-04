Anadia confirmado na fase de subida à Liga 2

Susana Silva Ontem às 22:50 Facebook

O Anadia, líder da Série D do Campeonato de Portugal, viu confirmada esta sexta-feira a presença na fase de subida à Liga 2, depois da secção não-profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não ter sancionado a Sanjoanense com derrota pela substituição por concussão de um jogador.

Na partida Lourosa-Sanjoanense, da 17.º jornada, a 21 de fevereiro, que terminou empatada a uma bola, o conjunto visitante fez uma quarta substituição por alegada concussão sofrida por um jogador, em quatro paragens distintas (são permitidas cinco, mas num máximo de três paragens, sem contar o intervalo).

Zé Luís saiu lesionado aos 37 minutos, com a formação de São João da Madeira a enquadrá-la como concussão cerebral, situação que está prevista pela FPF para se proceder a uma alteração extra.

O Lourosa não concordou com a justificação e fez uma participação disciplinar com o intuito de lhe ser atribuída a vitória.

Esta sexta-feira foi conhecido o desfecho do processo, com a Sanjoanense a ser apenas sancionada com duas multas de 255 e 357 euros, pelas infrações dos artigos 116 e 103 do Regulamento Disciplinar da FPF.

Assim sendo, e quando falta disputar apenas uma jornada, o Anadia lidera com 44 pontos, mais cinco do que o Lourosa. Isto significa que a questão do apuramento para a subida à Liga 2 está resolvida: o Anadia garante o primeiro lugar da Série D e vai lutar por um lugar nos campeonatos profissionais.