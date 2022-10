Anadia é palco para o regresso de Manafá no F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 21:20 Facebook

Lateral-direito não joga pela equipa principal dos dragões há mais de nove meses, mas nas últimas semanas já participou em três partidas do F. C. Porto B

A dureza do calendário portista nesta fase da época e o facto de o jogo seguinte do campeonato ser o clássico da próxima sexta-feira com o Benfica criam um cenário de rotatitividade na equipa azul e branca na Taça de Portugal. Nesse contexto, uma das grandes novidades da convocatória para a visita de amanhã ao Anadia deve ser a presença de Manafá, que não joga pela equipa principal dos dragões desde o final de dezembro do ano passado, depois de ter sofrido uma lesão grave no joelho direito.

Após um longo período de recuperação, o lateral-direito regressou à competição há cerca de um mês e já esteve em três jogos da equipa B do F. C. Porto na Liga 2, tendo mesmo realizado os 90 minutos da partida de sábado passado com o Leixões. Antes, fez 67 minutos diante do Mafra e 73 frente ao Torreense, para ganhar ritmo competitivo, ao mesmo tempo que foi treinando com o plantel às ordens de Sérgio Conceição.