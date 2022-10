Anadia recebe o F. C. Porto: "Esta semana não é preciso motivar os jogadores"

Miguel Pataco Hoje às 10:23 Facebook

Anadia recebe o campeão nacional F. C. Porto e o treinador Rui Eduardo Borges está otimista, apesar da "baixa percentagem de sucesso" que tem.

Por estes dias, rotina é uma palavra que não entra no dicionário do Anadia Futebol Clube. A formação da Liga 3 recebe, depois de amanhã, o F. C. Porto e a visita do campeão nacional mudou o quotidiano da equipa de Rui Eduardo Borges, que treinou na Mealhada e no Luso enquanto o Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira recebe obras de melhoramento para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O técnico admite que o mediatismo entusiasma o grupo de trabalho, mas que a concentração está em níveis máximos para tentar uma surpresa.

"Claro que é diferente de um jogo normal, ainda por cima contra o campeão nacional, um dos três grandes. Sabemos que tudo à volta ganha uma dimensão muito maior. Esta semana não é preciso motivar os jogadores, isso é uma grande vantagem, temos condições para deixar uma boa imagem e é para isso que estamos a trabalhar", garante, ao JN, Rui Eduardo Borges, defendendo que a curiosidade mediática não obrigou a pôr um travão na euforia.