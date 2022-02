Anadia vence e mantém-se na corrida pela fase de subida

Rui Almeida Santos Hoje às 15:27 Facebook

Em jogos em atraso da 14.ª jornada da Liga 3, o Anadia triunfou em Pevidém, enquanto Real e Oriental empataram a zero.

A vitória em Pevidém deixou o Anadia a apenas quatro pontos de distância da zona de acesso à fase de subida da Série A da Liga 3, quando faltam disputar três jornadas.

Um grande golo de André Santos abriu caminho ao triunfo dos bairradinos por 2-0, que seria confirmado por Nuno, perto do minuto 90.

Na Série B, Real e Oriental Dragon não conseguiram desatar o nulo. O clube de Massamá fica a três pontos do quarto lugar, enquanto a equipa do Barreiro segue no 11.º lugar.