Análise à jornada: Águia tem a melhor defesa dos últimos oito anos

Benfica só sofreu 13 golos em 24 jogos do campeonato. Capacidade de pressão é um dos motivos do sucesso defensivo.

O Benfica tem estado em alta no campeonato. As águias lideram com mais oito pontos que o segundo classificado e já levam 61 golos marcados, mas é o registo defensivo que impressiona e é um dos motivos pelo quais a temporada está a ser tão bem sucedida. Nas 24 jornadas disputadas na Liga, o Benfica sofreu apenas 13 golos, o que representa o melhor registo defensivo dos encarnados nos últimos oito anos. Melhor só em 2014/15, quando as águias sofreram 11 golos no mesmo período.

Roger Schmidt montou uma equipa que defensivamente tem dado cartas. Não só pela ideia de pressão alta, que valoriza o coletivo, mas também pela qualidade individual. Neste último aspeto, Otamendi é um dos destaques pelo perfil de liderança, mas também António Silva, o "menino" que apareceu na presente temporada mas que rapidamente se tornou numa das figuras defensivas. A inclusão de Bah foi uma melhoria em relação a Gilberto e Grimaldo está a realizar uma das melhores campanhas desde que veste de vermelho e branco.