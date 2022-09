Análise à jornada: Artur Jorge é o estreante mais vencedor da última década

Em seis jornadas soma 16 pontos ao serviço do Braga, fruto de cinco vitórias e um empate. Bater o recorde de Domingos Paciência é próximo objetivo.

A primeira época de um treinador num novo clube é sempre de nervosismo e, por vezes, a máquina demora a arrancar. Mas Artur Jorge está a desafiar todas as probabilidades. Nos últimos dez anos ao serviço do Braga, nenhum técnico na temporada de estreia ganhou tanto no campeonato: são já cinco vitórias consecutivas na Liga, com apenas um empate na primeira jornada, diante do Sporting.

O Braga já derrotou o Famalicão, Marítimo e Arouca, estes dois com goleadas de 5-0 e 6-0, respetivamente, e ainda o V. Guimarães e o Rio Ave. A máquina de Artur Jorge está bem oleada e não pára de ganhar, o que coloca o treinador com a melhor marca vitoriosa dos últimos dez anos. Houve três técnicos que, na última década, orientaram os arsenalistas em época de estreia, mas não chegaram perto do registo de Artur Jorge. Sá Pinto, em 2019/20, até começou com uma vitória sobre o Moreirense, mas perdeu na jornada seguinte diante do Sporting. Paulo Fonseca também arrancou bem com um triunfo frente ao Nacional, mas foi derrotado pelo Rio Ave ao segundo jogo. Sérgio Conceição venceu o Boavista no encontro inaugural, empatou com o Moreirense, logo a seguir venceu o Estoril, até perder com o Arouca.