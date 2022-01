Análise à jornada: Chicotadas psicológicas que estão a ter sucesso

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 09:49 Facebook

Maioria das últimas alterações no comando técnico de várias equipas tem-se traduzido em resultados positivos. Vasco Seabra é o treinador que mais pontuou.

A mudança de treinador por vezes é vista como uma "chicotada psicológica", de forma a impactar o grupo de jogadores e devolver os bons resultados às equipas. Até ao momento, a Liga portuguesa já teve 11 mudanças, a maioria das últimas bem sucedidas.

Ricardo Sá Pinto é o mais recente. O Moreirense estava numa série de apenas uma vitória em seis jogos e desde que o técnico assumiu o comando, a equipa venceu no terreno do Vizela e empatou contra o Benfica no Estádio da Luz. Estes resultados tiraram o Moreirense de zona de descida, com a equipa a estar agora dois lugares acima da linha de água. Vasco Seabra protagonizou a "chicotada" com mais sucesso até ao momento. Quando assumiu o comando do Marítimo, na jornada 12, a equipa estava no 17.º lugar com apenas sete pontos somados. Oito jogos depois, o Marítimo subiu a pique até ao 9.º lugar, com 23 pontos.