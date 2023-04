Análise à jornada: F. C. Porto domina a Liga dos grandes

Dragão garantiu "trono" nos duelos entre o quarteto da frente com a vitória na Luz. Chegar ainda ao título será feito inédito.

Os azuis e brancos foram os grandes vencedores da jornada 27. O triunfo diante do Benfica permitiu encurtar a distância para o líder e manter as vantagens sobre o Braga e o Sporting. Fazendo as contas a uma Liga apenas entre os quatro primeiros classificados, com a vitória na Luz o F. C. Porto sagrar-se-ia campeão. De acordo com os resultados nos jogos entre este quarteto, os dragões fecham essas contas com 13 pontos, contra, até ao momento, cinco de Braga e Sporting e quatro do Benfica. Os três pontos conquistados na Luz tornam os portistas inalcançáveis.

No caso do Benfica, que soma três pontos contra o F. C. Porto e um com o Sporting, a equipa de Roger Schmidt pode, no máximo, chegar aos dez, caso vença o Braga em casa e os leões em Alvalade. Já os arsenalistas e o Sporting só podem atingir os oito pontos.